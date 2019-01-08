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Піке продовжує залучати до фінансування ФК Андорра впливових футболістів – ще одним акціонером став Фабрегас

18:15 0 Читать на русском
Піке продовжує залучати до фінансування ФК Андорра впливових футболістів – ще одним акціонером став Фабрегас
Сеск Фабрегас / Челсі

Сеск Фабрегас став черговим акціонером ФК Андорра, який нещодавно придбав Піке.

Іспанський хавбек інвестував гроші у команду з 5 дивізіону чемпіонату Іспанії, також це зробив і Ліонель Мессі, повідомляє Diari d’Andorra. Зазначається, що їх інвестиції значно меньші, ніж Піке.

Мессі стане акціонером ФК Андорра, який нещодавно придбав Піке

Піке вважає, що участь таких футболістів, як Мессі та Фабрегас у житті ФК Андорра дозволить клубу розвиватись у міжнародному плані. Крім того, захисник Барселони хоче домовитись з компанією Rakuten про співпрацю.

Піке має намір запросити в Андорру сина Віланови

Теги
Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Ліонель Мессі Ліонель Мессі Жерар Піке Жерар Піке Іспанія ФК Андорра
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