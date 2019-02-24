Дель Пьеро стал владельцем американского футбольного клуба

Легендарный итальянский форвард Алессандро Дель Пьеро стал владельцем любительского клуба в Америке.

Об этом сообщил Дель Пьеро в своем Twitter.

"Футбол для всегда будет ассоциироваться со страстью. Я всегда этого хотел – иметь собственную маленькую команду. В конце прошлого лета я решил стать владельцем небольшой футбольной команды из Лос-Анджелеса в партнерстве с EDGE Americas Sports – фирмой, соучредителем которой я являюсь, вместе с моим деловым партнером Джеффри Уолленом.

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Эта авантюра сразу же меня покорила. Сегодня я впервые официально сообщаю об этом волнующем событии. Команда называется LA10 FC, наши цвета черно-белые. В дебютном сезоне мы заняли первое место в своем дивизионе и получили повышение в лигу UPSL. За весь сезон нас никто не победил. Будете нас болеть?", – написал итальянец.

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