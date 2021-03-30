"Реакція Роналду? Це було надмірно. Йому не слід було так себе вести. Обурюватись – це нормально, говорити на підвищених тонах, обговорюючи такий епізод з суддями – це нормально, але кидати капітанську пов'язку і йти так – це занадто для людини, який є капітаном і кумиром, як Роналду", – поділився Дель П'єро у коментарі ESPN.

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Нагадаємо, на останніх секундах поєдинку Кріштіану відзначився голом у ворота Сербії, але арбітр не зафіксував взяття воріт, мотивуючи це тим, що м'яч не перетнув лінію воріт, хоча повтори довели протилежне. В підсумку, команди розійшлись бойовою нічиєю – 2:2.

Нічия дозволила Португалії та Сербії розташуватись на перших місцях у групи з 4 очками. Додамо, що у Роналду відібрали 103-й гол за збірну, що не дало наблизитись до рекордсмена серед найкращих бомбардирів на рівні національних команд Алі Даєї – у нього 109 забитих м'ячів у складі збірної Ірану.

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