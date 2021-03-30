Бывший форвард Ювентуса Алессандро Дель Пьеро жестко отреагировал на действия Криштиану Роналду в конце матча против Сербии в квалификации к ЧМ-2022.

"Реакция Роналду? Это было чрезмерно. Ему не следовало так себя вести. Возмущаться – это нормально, говорить на повышенных тонах, обсуждая такой эпизод с судьями – это нормально, но бросать капитанскую повязку и идти так – это слишком для человека, который является капитаном и кумиром, как Роналду", – поделился Дель Пьеро в комментарии ESPN.

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Напомним, на последних секундах поединка Криштиану отметился голом в ворота Сербии, но арбитр не зафиксировал взятие ворот, мотивируя это тем, что мяч не пересек линию ворот, хотя повторы доказали обратное. В итоге, команды разошлись боевой ничьей – 2:2.

Ничья позволила Португалии и Сербии расположиться на первых местах в группы с 4 очками. Добавим, что у Роналду отобрали 103-й гол за сборную, что не дало приблизиться к рекордсмену среди лучших бомбардиров на уровне национальных команд Али Даеи – у него 109 забитых мячей в составе сборной Ирана.

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