Дель П'єро назвав головного суперника Ювентуса в Італії

Колишній нападник Ювентуса Алессандро Дель П'єро розповів про найпринциповіше суперництво для туринців в Італії.

"Матчі Ювентуса та Інтера – найбільше протистояння з тих, в яких я коли-небудь брав участь. Ще, звичайно, були принципові зустрічі з Міланом, але гри з Інтером з багатьох причин були більш значущими. Я давно вважаю, що Інтер є головним суперником для Ювентуса.

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У Інтера солідна команда з досвідченим тренером. Однак очевидно, що тільки сам Ювентус може перешкодити собі виграти Скудетто.

Що стосується Ліги чемпіонів, то для туринців це більше, ніж просто мета. Останнім часом Ювентус показував, що, якщо він хоче перемогти, він цього досягає", – цитує Дель П'єро La Gazzetta dello Sport.

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