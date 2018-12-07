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Дель П'єро назвав головного суперника Ювентуса в Італії

21:29 140 Читать на русском
Дель П'єро назвав головного суперника Ювентуса в Італії
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Колишній нападник Ювентуса Алессандро Дель П'єро розповів про найпринциповіше суперництво для туринців в Італії.

"Матчі Ювентуса та Інтера – найбільше протистояння з тих, в яких я коли-небудь брав участь. Ще, звичайно, були принципові зустрічі з Міланом, але гри з Інтером з багатьох причин були більш значущими. Я давно вважаю, що Інтер є головним суперником для Ювентуса.

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У Інтера солідна команда з досвідченим тренером. Однак очевидно, що тільки сам Ювентус може перешкодити собі виграти Скудетто.

Що стосується Ліги чемпіонів, то для туринців це більше, ніж просто мета. Останнім часом Ювентус показував, що, якщо він хоче перемогти, він цього досягає", – цитує Дель П'єро La Gazzetta dello Sport.

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Ювентус - Інтер: П'ятниця 07 грудня 2018

Ювентус

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