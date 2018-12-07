Ювентус – Інтер: онлайн-трансляція матчу Серії А

Поєдинок між Ювентусом та Інтером у 15-му турі італійської Серії А стартував. У цій новині знаходяться стартові склади та лід на текстову онлайн-трансляцію матчу.
Матч Ювентус – Інтер розпочався о 21:30 за київським часом. Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Ювентус – Інтер: прогноз на матч Серії А
Стартові склади команд:
Ювентус: Щенсни – Канселу, Бонуччі, К'єлліні, Де Шільйо – Бентанкур, П'яніч, Матюїді – Дибала, Роналду, Манджукіч
Інтер: Хандановіч – Врсалько, Шкриньяр, Міранда, Асамоа – Гальярдіні, Брозовіч – Маріу, Політано, Перішич – Ікарді
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