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Ювентус – Інтер: онлайн-трансляція матчу Серії А

21:30 266 Читать на русском
Ювентус – Інтер: онлайн-трансляція матчу Серії А
Ювентус – Інтер: онлайн-трансляція матчу Серії А

Поєдинок між Ювентусом та Інтером у 15-му турі італійської Серії А стартував. У цій новині знаходяться стартові склади та лід на текстову онлайн-трансляцію матчу.

Матч Ювентус – Інтер розпочався о 21:30 за київським часом. Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Ювентус – Інтер: прогноз на матч Серії А

Стартові склади команд:

Ювентус: Щенсни – Канселу, Бонуччі, К'єлліні, Де Шільйо – Бентанкур, П'яніч, Матюїді – Дибала, Роналду, Манджукіч

Інтер: Хандановіч – Врсалько, Шкриньяр, Міранда, Асамоа – Гальярдіні, Брозовіч – Маріу, Політано, Перішич – Ікарді

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Ювентус - Інтер: П'ятниця 07 грудня 2018

Ювентус

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