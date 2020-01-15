Дель Боске здивований відставкою Вальверде

Колишній керманич мадридського Реала та збірної Іспанії, переможець Ліги чемпіонів, чемпіонату Європи та Кубка світу Вісенте дель Боске відреагував на звільнення іспанською Барселоною Ернесто Вальверде з посади головного тренера.

"Важко сказати, чим керувалися боси Барселони, та мене здивувало рішення звільнити Вальверде.

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Він належить до тих тренерів, які володіють власним стилем, та й результати його команди не назвеш провальними. Проте, прощаються із тренерами занадто легко нині навіть в Англії, де колись давали вдосталь часу для реалізації власного проекту", – розповів легендарний тренер AS.

Нагадаємо, Барселона звільнила Ернесто Вальверде та призначила на посаду наставника Кіке Сетьєна. Після 19-ти турів Прімери чинний чемпіон Іспанії лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Барселону очікує зустріч з Наполі.

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