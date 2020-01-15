Дель Боске удивлен отставкой Вальверде

Бывший наставник мадридского Реала и сборной Испании, победитель Лиги чемпионов, чемпионата Европы и Кубка мира Висенте дель Боске отреагировал на увольнение испанской Барселоной Эрнесто Вальверде с должности главного тренера.

"Трудно сказать, чем руководствовались боссы Барселоны, но меня удивило решение уволить Вальверде.

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Он относится к тем тренерам, которые обладают собственным стилем, и результаты его команды не назовешь провальными. Однако, сейчас прощаются с тренерами слишком легко даже в Англии, где когда-то давали достаточно времени для реализации собственного проекта", – рассказал легендарный тренер AS.

Напомним, Барселона уволила Эрнесто Вальверде и назначила на пост наставника Кике Сетьена. После 19-ти туров Примеры действующий чемпион Испании лидирует, опережая Реал лишь по дополнительным показателям. В 1/8 финала Лиги чемпионов Барселону ожидает встреча с Наполи.

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