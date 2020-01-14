toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Мессі емоційно попрощався з Вальверде

14 січня 18:06 5281 Читать на русском
Мессі емоційно попрощався з Вальверде
Мессі та Вальверде / фото із соцмереж

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі зворушливо попрощався зі звільненим керманичем "блаугранас" Ернесто Вальверде.

"Спасибі за все, Містере. Звичайно, ти залишишся великим, куди б ти не йшов, оскільки ти не лише хороший професіонал, ти чудова людина. Успіхів, міцно обіймаю", – написав аргентинець у своєму Instagram.

Вальверде зворушливим листом попрощався з Барселоною

Нагадаємо, Барселона звільнила Ернесто Вальверде та призначила на посаду наставника Кіке Сетьєна. Після 19-ти турів Прімери чинний чемпіон Іспанії лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Барселону очікує зустріч з Наполі.

Натомість Сетьєн раніше працював із Расінгом, Полідепортіво, збірною Екваторіальної Гвінеї, Логронесом, Луго, Лас-Пальмасом і Бетісом.

Культ Мессі, відрізані пальці заради Кройфа та автограф Бускетса – Барселону очолив тренер з ДНК каталонців

blog_ava
Кубок Італії: Ювентус напіврезервним складом знищив Удінезе, Мілан розгромив СПАЛ – гранди вийшли до чвертьфіналу
00:15
2531
Теги
Іспанія Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Ліонель Мессі Ліонель Мессі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря оголосила про трансфер хорвата Цвєка
    Україна — 12:312444 Зоря оголосила про трансфер хорвата Цвєка
4
год
:
0
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук