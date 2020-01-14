Мессі емоційно попрощався з Вальверде

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі зворушливо попрощався зі звільненим керманичем "блаугранас" Ернесто Вальверде.

"Спасибі за все, Містере. Звичайно, ти залишишся великим, куди б ти не йшов, оскільки ти не лише хороший професіонал, ти чудова людина. Успіхів, міцно обіймаю", – написав аргентинець у своєму Instagram.

Вальверде зворушливим листом попрощався з Барселоною

Нагадаємо, Барселона звільнила Ернесто Вальверде та призначила на посаду наставника Кіке Сетьєна. Після 19-ти турів Прімери чинний чемпіон Іспанії лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Барселону очікує зустріч з Наполі.

Натомість Сетьєн раніше працював із Расінгом, Полідепортіво, збірною Екваторіальної Гвінеї, Логронесом, Луго, Лас-Пальмасом і Бетісом.

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