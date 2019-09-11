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"Дель Боске, вітаю", – Коноплянка оригінально привітав Ротаня з перемогою на чолі збірної України U-21

12:58 267 Читать на русском
"Дель Боске, вітаю", – Коноплянка оригінально привітав Ротаня з перемогою на чолі збірної України U-21
Євген Коноплянка / УАФ

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка порівняв свого екс-партнера Руслана Ротаня з легендарним іспанським наставником Вісенте Дель Боске.

17’ Дмитро Топалов
21’ Назарій Русин
40’ Богдан Лєднєв
83’ Георгій Цітаішвілі
 
17’ Дмитро Топалов
21’ Назарій Русин
40’ Богдан Лєднєв
83’ Георгій Цітаішвілі

Коноплянка оригінально привітав Руслана Ротаня з першою перемогою на відборі до Євро-2021, передає журналіст Денис Руденко у своєму Instagram.

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"Дель Боске, вітаю", – вигукнув Євген навздогін своэму екс-партнеру у Дніпрі та збірній України.

Нагадаємо, збірна України U-21 під керівництвом Ротаня розтрощила Мальту в рамках відбору до Євро-2021 (4:0). Коноплянка ж у складі національної збірної вирвав перемогу в товариському матчі проти Нігерії (2:2).

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Ротань - Дель Боске

Допис, поширений Denis Rudenko (@denos07)

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Відеоновини Збірна України Україна U-21 Україна U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань Україна U-21 - Мальта U-21 Євген Коноплянка Євген Коноплянка Вісенте дель Боске
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