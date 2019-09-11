"Дель Боске, вітаю", – Коноплянка оригінально привітав Ротаня з перемогою на чолі збірної України U-21

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка порівняв свого екс-партнера Руслана Ротаня з легендарним іспанським наставником Вісенте Дель Боске.

Коноплянка оригінально привітав Руслана Ротаня з першою перемогою на відборі до Євро-2021, передає журналіст Денис Руденко у своєму Instagram.

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"Дель Боске, вітаю", – вигукнув Євген навздогін своэму екс-партнеру у Дніпрі та збірній України.

Нагадаємо, збірна України U-21 під керівництвом Ротаня розтрощила Мальту в рамках відбору до Євро-2021 (4:0). Коноплянка ж у складі національної збірної вирвав перемогу в товариському матчі проти Нігерії (2:2).

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