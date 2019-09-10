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Україна U-21 – Мальта U-21 – відео голів

19:40 3594 Читать на русском
Україна U-21 – Мальта U-21 – відео голів
Україна U-21 – Мальта U-21 – відео голів та огляд матчу

Україна U-21 приймає Мальту U-21 у 2 турі відбору до Євро-2021. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна U-21 – Мальта U-21.

17’ Дмитро Топалов
21’ Назарій Русин
40’ Богдан Лєднєв
83’ Георгій Цітаішвілі
 
17’ Дмитро Топалов
21’ Назарій Русин
40’ Богдан Лєднєв
83’ Георгій Цітаішвілі

Підопічні Руслана Ротаня відкрили рахунок на 17-й хвилині. Україна заробила кутовий з лівого прапорця й розіграла його низом через пас Алібекова у зону перед штрафним. Дмитро ж красивим ударом закрутив м'яч точно у лівий кут – 1:0.

Зовсім скоро "жовто-сині" подвоїли перевагу. Чеберко пройшов по лівому флангу й віддав тонку передачу вздовж лінії воріт, а Топалов з неї прострілив на Русина. Назарій заніс м'яч у ворота з метру – 2:0.

Ще до перерви рахунок став розгромним. Русин прорвався правим флангом та віддав передачу на межу штрафного Лєднєву, а той змістився в центр і потужно закрутив з лівої у дальній кут, а-ля Роббен – 3:0.

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