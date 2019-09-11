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"Дель Боске, поздравляю", – Коноплянка оригинально поздравил Ротаня с победой во главе сборной Украины U-21

13:01 68 Читати українською
"Дель Боске, поздравляю", – Коноплянка оригинально поздравил Ротаня с победой во главе сборной Украины U-21
Евгений Коноплянка / УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка сравнил своего экс-партнера Руслана Ротаня с легендарным испанским наставником Висенте Дель Боске.

17’ Дмитрий Топалов
21’ Назарий Русин
40’ Богдан Леднев
83’ Георгий Цитаишвили
 
17’ Дмитрий Топалов
21’ Назарий Русин
40’ Богдан Леднев
83’ Георгий Цитаишвили

Коноплянка оригинально поздравил Руслана Ротаня с первой победой на отборе к Евро-2021, передает журналист Денис Руденко в своем Instagram.

Украина U-21 – Мальта U-21 – 4:0 – видео голов и обзор матча

"Дель Боске, поздравляю", – выкрикнул Евгений вдогонку своему экс-партнера в Днепре и сборной Украины.

Напомним, сборная Украины U-21 под руководством Ротаня разгромила Мальту в рамках отбора к Евро-2021 (4:0). Коноплянка же в составе национальной сборной вырвал победу в товарищеском матче против Нигерии (2:2).

Украина U-21 разбила Мальту U-21 в отборе к Евро-2021: эффектные голы, интересные наработки и проблемы с психологией

Ротань - Дель Боске

Допис, поширений Denis Rudenko (@denos07)

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Теги
Сборная Украины Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Видеоновости Украина U-21 Украина U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань Украина U-21 - Мальта U-21 Висенте дель Боске
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