"Дель Боске, поздравляю", – Коноплянка оригинально поздравил Ротаня с победой во главе сборной Украины U-21

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка сравнил своего экс-партнера Руслана Ротаня с легендарным испанским наставником Висенте Дель Боске.

Коноплянка оригинально поздравил Руслана Ротаня с первой победой на отборе к Евро-2021, передает журналист Денис Руденко в своем Instagram.

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"Дель Боске, поздравляю", – выкрикнул Евгений вдогонку своему экс-партнера в Днепре и сборной Украины.

Напомним, сборная Украины U-21 под руководством Ротаня разгромила Мальту в рамках отбора к Евро-2021 (4:0). Коноплянка же в составе национальной сборной вырвал победу в товарищеском матче против Нигерии (2:2).

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