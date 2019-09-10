Україна U-21 – Мальта U-21: хлопці Ротаня знищили гостей в першому таймі, забивши три ефектні голи

Молодіжна збірна України в другому турі кваліфікації до Євро-2021 зустрічається з Мальтою. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

"Молодіжка" погано стартувала у відборі – в першому турі підопічні Руслана Ротаня вдома поступилися Фінляндії. Поразка була не зовсім справедливим результатом, адже збірна України створила значно більше гольових моментів. Слабка реалізація, помилки в обороні та фарт суперника призвели до фіаско.

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На другий тур Ротань суттєво оновив стартовий склад: через травми змінив майже всю лінію оборони, в атаці випустив дует із Зорі Русин-Лєднєв. Мальтійці в п'ятницю розписали виїзну нічию проти Північної Ірландії, однак все одно сприймалися явним аутсайдером сьогоднішнього матчу. Україна повинна була перемагати – без варіантів.

"Синьо-жовті" зі стартовим свистком заволоділи ініціативою. Вже на 2-й хвилині ми могли вийти вперед, коли Дубінчак приєднався по лівому флангу до атаки та віддав трішки назад на Топалова – удар у дотик виявився неточним. Незабаром Україна організувала ще одну класну атаку цією бровкою, але Русин не дістався до якісного прострілу Топалова.

На 17-й хвилині господарі все ж вийшли вперед завдяки заготовленому розіграшу стандарту – знову з лівого флангу. Алібеков хитро покотив на лінію штрафного майданчика, звідки Топалов розкішно закрутив м'яч під стійку. Фантастика! Україна повела в рахунку, а потім дуже швидко закріпила перевагу.

Україна U-21 – Мальта U-21 – відео голів

Друга гольова атака прийшла, звичайно, з лівого краю. Чеберко отримав м'яч біля кутового прапорця та покотив уздовж лінії воріт у вільну зону Топалову. Дмитро прокинув сферу далі у воротарський, а там Русин у боротьбі з двома опонентами змусив "круглого" залетіти у сітку. Руслан Ротан відреагував на 2:0 радісним здивуванням, а VIP-и на трибунах видали емоцію "Not bad".

Збірна України не збавляла обертів. Лєднєв намагався трішки врівноважити структуру гри активністю на правому фланзі. Він змістився в центр, накрутив трьох суперників і бахнув у дальню стійку. Потім Шапаренко вирвався на оперативний простір і здалеку струснув іншу стійку – в цьому епізоді Лєднєв вже підіграв партнеру.

Мальта остаточно підсіла, і наші хлопці почали трішки куражитися. Щоправда, це була просто красива гра, а не піжонство. Топалов п'ятою вивів на удар Русина, але Назарій пробив занадто легко. Форвард Зорі багато пропонував себе під передачі з глибини. Наприкінці першого тайму він зачепився за одну з таких і відпасував на Лєднєва. Той зробив кілька кроків у центр, знайшов шпарину та відправив м'яч точно в ближню "шістку". 3:0 у першому таймі та нуль моментів у Мальти – все супер.