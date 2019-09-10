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Україна U-21 – Мальта U-21: хлопці Ротаня знищили гостей в першому таймі, забивши три ефектні голи

19:32 268 Читать на русском
Україна U-21 – Мальта U-21: хлопці Ротаня знищили гостей в першому таймі, забивши три ефектні голи

Молодіжна збірна України в другому турі кваліфікації до Євро-2021 зустрічається з Мальтою. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

17’ Дмитро Топалов
21’ Назарій Русин
40’ Богдан Лєднєв
83’ Георгій Цітаішвілі
 
17’ Дмитро Топалов
21’ Назарій Русин
40’ Богдан Лєднєв
83’ Георгій Цітаішвілі

"Молодіжка" погано стартувала у відборі – в першому турі підопічні Руслана Ротаня вдома поступилися Фінляндії. Поразка була не зовсім справедливим результатом, адже збірна України створила значно більше гольових моментів. Слабка реалізація, помилки в обороні та фарт суперника призвели до фіаско.

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На другий тур Ротань суттєво оновив стартовий склад: через травми змінив майже всю лінію оборони, в атаці випустив дует із Зорі Русин-Лєднєв. Мальтійці в п'ятницю розписали виїзну нічию проти Північної Ірландії, однак все одно сприймалися явним аутсайдером сьогоднішнього матчу. Україна повинна була перемагати – без варіантів.

"Синьо-жовті" зі стартовим свистком заволоділи ініціативою. Вже на 2-й хвилині ми могли вийти вперед, коли Дубінчак приєднався по лівому флангу до атаки та віддав трішки назад на Топалова – удар у дотик виявився неточним. Незабаром Україна організувала ще одну класну атаку цією бровкою, але Русин не дістався до якісного прострілу Топалова.

На 17-й хвилині господарі все ж вийшли вперед завдяки заготовленому розіграшу стандарту – знову з лівого флангу. Алібеков хитро покотив на лінію штрафного майданчика, звідки Топалов розкішно закрутив м'яч під стійку. Фантастика! Україна повела в рахунку, а потім дуже швидко закріпила перевагу.

Україна U-21 – Мальта U-21 – відео голів

Друга гольова атака прийшла, звичайно, з лівого краю. Чеберко отримав м'яч біля кутового прапорця та покотив уздовж лінії воріт у вільну зону Топалову. Дмитро прокинув сферу далі у воротарський, а там Русин у боротьбі з двома опонентами змусив "круглого" залетіти у сітку. Руслан Ротан відреагував на 2:0 радісним здивуванням, а VIP-и на трибунах видали емоцію "Not bad".

Збірна України не збавляла обертів. Лєднєв намагався трішки врівноважити структуру гри активністю на правому фланзі. Він змістився в центр, накрутив трьох суперників і бахнув у дальню стійку. Потім Шапаренко вирвався на оперативний простір і здалеку струснув іншу стійку – в цьому епізоді Лєднєв вже підіграв партнеру.

Мальта остаточно підсіла, і наші хлопці почали трішки куражитися. Щоправда, це була просто красива гра, а не піжонство. Топалов п'ятою вивів на удар Русина, але Назарій пробив занадто легко. Форвард Зорі багато пропонував себе під передачі з глибини. Наприкінці першого тайму він зачепився за одну з таких і відпасував на Лєднєва. Той зробив кілька кроків у центр, знайшов шпарину та відправив м'яч точно в ближню "шістку". 3:0 у першому таймі та нуль моментів у Мальти – все супер.

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Україна U-21 Україна U-21 Україна U-21 - Мальта U-21 Збірна України U-21
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