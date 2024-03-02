"Першочергова задача — повернути довіру до суддів. Для цього імплементуємо два нововведення. Перше – це поліграф, його будуть проходити всі арбітри. Наразі розробляється прозора та зрозуміла процедура для цього. Друге – призначення арбітрів жеребкуванням.

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Ми розглядаємо поліграф як можливість отримання додаткової інформації, щоб розуміти, з якими арбітрами ми можемо працювати, а з якими – ні. Ефективність цього методу мені підтвердили співробітники спецслужб, представники компаній, які використовують цю технологію. Тому якщо арбітр не пройде поліграф – він не повернеться до роботи.

Чи перевірятимуться минулі історії? Ні, минулі – ні. Ми стартуємо з чистого аркуша. Поліграф стосуватиметься лише суддів? УАФ відповідає за підготовку арбітрів, тому ми прийняли рішення стосовно них. Що ж до інших ймовірних учасників процесу, то це справа клубів і відповідних правоохоронних органів", – розповів Шевченко в інтерв'ю Tribuna.

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