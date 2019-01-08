Полярус покине Олександрію, якщо не перегляне ставлення до футболу, – Шаран

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів, що незадоволений Артемом Полярусом, який знизив вимоги до себе.

"Кого з футболістів можна відзначити, а хто не зовсім виправдав мої сподівання? Не в моїх правилах когось виокремлювати. Я можу похвалити в роздягальні, всередині команди. Та й то рідко. Ми виграємо разом. Кожен робить свій внесок у досягнення позитивного результату.

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А покритикувати для профілактики хотів би Артема Поляруса. Він після того, як забив два м’ячі Шахтарю і непогано виглядав з Чорноморцем, серйозно здав і в цілому рік провалив. Артем має переглянути своє ставлення до справи. Якщо ж критика не подіє, то хлопець буде шукати собі іншу команду", – цитує Шарана прес-служба олександрійців.

Шаран – найкращий тренер УПЛ 2018 року, Фонсека та Хацкевич – у трійці