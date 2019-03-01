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Деда прокоментував свій перехід у Карпати

1 березня 23:50 205 Читать на русском
Деда прокоментував свій перехід у Карпати
Ярослав Деда / Карпати

Новачок Карпат Ярослав Деда зізнався, що давно хотів грати за Карпати

"Я почуваюся щасливим, адже підписав контракт з Карпатами. Для мене це не чужа команда – я народився у Львівській області й вже доволі давно мав бажання пограти у зелено-білій футболці.

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Мене добре прийняли в команді, кількох хлопців знав вже раніше. Зараз виступатиму в молодіжній команді, однак зроблю все можливе, щоб потрапити до основи.

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Комфортно почуваюся на обох флангах, можу закрити позицію в атаці. На даний момент я не готовий на 100 відсотків, проте наполегливо працюю і думаю, що найближчим часом наберу оптимальну фізичну форму", – цитує Деду офіційний сайт Карпат.

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Карпати Карпати Ярослав Деда Ярослав Деда
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