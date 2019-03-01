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Карпати підписали Ярослава Деду – він забивав топ-клубам у Юнацькій лізі УЄФА

19:12 389 Читать на русском
Карпати підписали Ярослава Деду – він забивав топ-клубам у Юнацькій лізі УЄФА
Ярослав Деда / фото: ФК Карпати

Атакувальний хавбек Карабаха Ярослав Деда продовжить кар'єру у Львові. 19-річний футболіст підписав контракт з Карпатами.

Карпати оголосили про підписання Ярослава Деди. 19-річний вінгер підписав контракт на 3 роки, інформує офіційний сайт "зелено-білих".

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У Карпатах Деда виступатиме під 13-м номером. До слова, гравець народився у Львівській області, але є вихованцем волинського футболу. У 16-річному віці дебютував у складі Волині в матчі УПЛ.

Останнім клубом Деди був Карабах, у складі якого він виступав у Юнацькій лізі УЄФА (4 матчі, 3 голи: двічі забив Атлетіко та ще раз Челсі). Кольори азербайджанського клубу українець захищав з 2017 року.

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