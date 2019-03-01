Деда прокомментировал свой переход в Карпаты

Новичок Карпат Ярослав Деда признался, что давно хотел играть за Карпаты.

"Я чувствую себя счастливым, ведь подписал контракт с Карпатами. Для меня это не чужая команда – я родился во Львовской области и уже довольно давно имел желание поиграть в зелено-белой футболке.

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Меня хорошо приняли в команде, нескольких ребят знал уже раньше. Сейчас буду выступать в молодежной команде, однако сделаю все возможное, чтобы попасть в основу.

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Комфортно чувствую себя на обоих флангах, могу закрыть позицию в атаке. На данный момент я не готов на 100 процентов, но упорно работаю и думаю, что в ближайшее время наберу оптимальную физическую форму", – цитирует Деду официальный сайт Карпат.