toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КАРПАТЫ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Деда прокомментировал свой переход в Карпаты

1 марта 23:50 37 Читати українською
Деда прокомментировал свой переход в Карпаты
Ярослав Деда / Карпаты

Новичок Карпат Ярослав Деда признался, что давно хотел играть за Карпаты.

"Я чувствую себя счастливым, ведь подписал контракт с Карпатами. Для меня это не чужая команда – я родился во Львовской области и уже довольно давно имел желание поиграть в зелено-белой футболке.

Карпаты подписали Ярослава Деду – он забивал топ-клубам в Юношеской лиге УЕФА

Меня хорошо приняли в команде, нескольких ребят знал уже раньше. Сейчас буду выступать в молодежной команде, однако сделаю все возможное, чтобы попасть в основу.

Смалийчук объявил об уходе с поста вице-президента Карпат из-за скандального видео

Комфортно чувствую себя на обоих флангах, могу закрыть позицию в атаке. На данный момент я не готов на 100 процентов, но упорно работаю и думаю, что в ближайшее время наберу оптимальную физическую форму", – цитирует Деду официальный сайт Карпат.

Теги
Карпаты Карпаты Ярослав Деда Ярослав Деда
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Коваль установил рекорд в Саудовской Аравии
    Світ — 1 март226 Коваль установил рекорд в Саудовской Аравии
21
час
:
7
мин
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук