"Волки" забили уже на старте, но гол Хвана Чи Чхана отменили после просмотра VAR из-за офсайда. Замечательный гол Макса Килмана после подачи с углового вопросов не вызвал. Для защитника с украинским паспортом это первый мяч в АПЛ.

Вулверхэмптон благодаря дебютному голу украинца удержал победу над Эвертоном