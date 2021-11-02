Дебютный мяч защитника с украинским паспортом в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Эвертон – 2:1
Вулверхэмптон сумел одолеть Эвертон (2:1) в 10-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
"Волки" забили уже на старте, но гол Хвана Чи Чхана отменили после просмотра VAR из-за офсайда. Замечательный гол Макса Килмана после подачи с углового вопросов не вызвал. Для защитника с украинским паспортом это первый мяч в АПЛ.
Вулверхэмптон благодаря дебютному голу украинца удержал победу над Эвертоном
Еще до перерыва Рауль Хименес воспользовался ошибкой обороны Эвертона и элегантно опрокинул Джордана Пикфорда. "Ириски" ответили лишь мощным результативным ударом Алекса Ивоби. "Волки" поднялись на седьмое место с 16 очками, а Эвертон опустился на десятую строчку, имея в активе на 2 пункта меньше.