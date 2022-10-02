Півзахисник "гірників" Невен Джурасек прокоментував розгром Металіста (6:1) у 5-му турі УПЛ і поділився очікуваннями від зустрічі з мадридцями у Лізі чемпіонів.

"Команда провела чудовий матч. Ми пишаємось тим, як зіграли, й заслужили так перемогти. Звісно, всі щасливі.

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Що для мене означає дебютний гол за Шахтар? Щиро кажучи, багато що. Я довго чекав гола в УПЛ. Щасливий уперше забити. Гол присвячую своїй родині, своїй дівчині та українцям, які зараз багато страждають.

Щодо матчів з Реалом... Це – найкраща команда світу, але ми вже показали в Лізі чемпіонів, що є хорошим колективом. Не боїмося грати й намагатимемось так само добре зіграти і з Реалом, створивши стільки труднощів, скільки зможемо", – цитує Джурасека офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Нагадаємо, у матчі 5-го туру УПЛ Шахтар розтрощив Металіст з рахунком 6:1 (хет-триком відзначився Данило Сікан), що дозволило "гірникам" очолити турнірну таблицю УПЛ. Вже у середу, 5 жовтня, донеччани в Мадриді зіграють з Реалом у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00.

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