Полузащитник "горняков" Невен Джурасек прокомментировал разгром "Металлиста" (6:1) в 5-м туре УПЛ и поделился ожиданиями от встречи с мадридцами в Лиге чемпионов.

"Команда провела отличный матч. Мы гордимся тем, как сыграли, и заслужили так победить. Конечно, все счастливы.

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Что для меня означает дебютный гол за Шахтер? Честно говоря, многое. Я долго ждал гола в УПЛ. Счастлив впервые забить. Гол посвящаю своей семье, своей девушке и украинцам, которые сейчас много страдают.

Что касается матчей с Реалом... Это лучшая команда в мира, но мы уже показали в Лиге чемпионов, что является хорошим коллективом. Не боимся играть и будем стараться так же хорошо сыграть и с Реалом, создав столько трудностей, сколько сможем", – цитирует Джурасека официальный сайт "оранжево-черных".

Напомним, в матче 5-го тура УПЛ Шахтер разбил Металлист со счетом 6:1 (хет-триком отличился Даниил Сикан), что позволило "горнякам" возглавить турнирную таблицу УПЛ. Уже в среду, 5 октября, дончане в Мадриде сыграют с Реалом в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00.

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