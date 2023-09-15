Номінальні господарі вийшли вперед вже на початку матчу: Дмитренко зважився на удар з-за меж штрафного під ліву стійку – Турбаєвський у падінні не дістав. Згодом Владислав обійшов двох захисників, увірвався у воротарський і закручував у дальній кут – кіпер Зорі врятував.

Зоря програла Металісту 1925 у першому матчі Кривенцова після камбеку в УПЛ – луганці втратили лідера перед єврокубками

На 17-й хвилині помилка захисту харків'ян призвела до виходу Герреро сам на сам – 1:1. В середині тайму арбітр призначив у ворота Зорі пенальті за гру рукою і Борячук знову вивів Металіст 1925 вперед. Мишньов наприкінці тайму цілив під поперечину, але пробив над воротами. Габелок після відпочинку забив і третій м'яч харків'ян, але взяття воріт скасували через офсайд.