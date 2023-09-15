Номинальные хозяева вышли вперед уже в начале матча: Дмитренко решился на удар из-за пределов штрафной под левую стойку – Турбаевский в падении не достал. Впоследствии Владислав обошел двух защитников, ворвался во вратарскую и закручивал в дальний угол – кипер Зари спас.

Заря проиграла Металлисту 1925 в первом матче Кривенцова после камбэка в УПЛ – луганцы потеряли лидера перед еврокубками

На 17-й минуте ошибка защиты харьковчан привела к выходу Герреро один на один – 1:1. В середине тайма арбитр назначил в ворота Зари пенальти за игру рукой и Борячук снова вывел Металлист 1925 вперед. Мишнев в конце тайма целился под перекладину, но пробил над воротами. Габелок после отдыха забил и третий мяч харьковчан, но взятие ворот отменили из-за офсайда.