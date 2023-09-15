Зоря в рамках прем'єрного матчу 7-го туру УПЛ зазнала поразки від Металіста 1925, та ще й втратила ключового центрбека. Звіт читайте на "Футбол 24".

Валерій Кривенцов повернувся в УПЛ, очоливши луганську Зорю. Після обнадійливої перемоги над Славією всі згадали про його шикарну роботу в Металісті 1925 – здавалося, що тепер у луганців буде такий же сучасний позиційний футбол. Продемонструвати його належало саме в матчі проти колишнього клубу.

"Чорно-білі" змінили схему. Зоря перейшла з 4-5-1 на 4-3-3. Вантух з позиції лівого вінгера опустився на місце фулбека (Снурніцин залишився у запасі), Мишньов і Волошин грали інсайдів, Алефіренко повернувся на лівий фланг атаки. Антюх діяв праворуч, а опорником працював Яцик.

Ідея не спрацювала взагалі. За 30 стартових хвилин Зоря не організувала жодного моменту й навіть рідко чіплялась за м'яч на чужій третині, а при втягуванні туди команда наражалась на вбивчі контратаки. Металіст 1925 рвав луганців, а особливо круто виглядав Дмитренко. Вже на 6-й хвилині вінгер харків'ян відкрив рахунок.

Владислав відкрився між лініями у лівому напівфланзі й отримав прекрасну передачу від Курила. Після цього Дмитренко змістився до зони перед штрафним – а далі стався удар низом у ближній кут. Турбаєвський не очікував на нього. 1:0.

На 15-й хвилині Дмитренко міг і подвоїти перевагу Металіста 1925. Борячук у швидкій контратаці знайшов Владислава, а той легко переграв Батагова й пробіг до лінії карного майданчика. Епізод завершився пострілом у дальній кут – цього разу Турбаєвський виручив. А ще за хвилину Зоря зрівняла.

Луганцям банально пощастило. Русин з Габелком обрізались в центрі поля, а Волошин підібрав м'яч і в дотик віддав пас на Герреро. Едуардо вийшов на рандеву з Мозілем, впевнено перегравши голкіпера – 1:1!

На зміст гри це особливо не вплинуло. Вже на 20-й хвилині Русин змістився з правого флангу й закрутив м'яч над лівою дев'яткою. На 28-й же харків'яни заробили доволі випадковий пенальті – Антюх підіграв собі рукою у боротьбі з Безуглим.

Борячук впевнено реалізував 11-метровий, забивши перший гол після повернення у Металіст 1925. 2:1! Лишень після цього Зоря прокинулась.

Зокрема, вже на 31-й хвилині Яцик закрутив м'яч з правого флангу, влучивши у дальню стійку. На 38-й же Мишньов пробивав зі стандарту над правою дев'яткою. Ще через хвилину з дистанції неточно стріляв Яцик. Металіст 1925 відповів виносом Мозіля, який ледь не вилився у вихід Русина віч-на-віч – Турбаєвський вчасно прочитав епізод, перехопивши м'яч.

Зрештою, команди відправились відпочивати за переваги харків'ян у один гол. Валерій Кривенцов у роздягальні замінив Волошина, випустивши замість нього Нагнойного. Через 10 хвилин після старту другого тайму довелося знімати і Батагова – схоже, Арсеній потягнув пах. На поле вийшов Снурніцин.

Другий тайм важко занести у актив Зорі, але луганці хоча б стали активнішими й перестали ковтати контратаку за контратакою. Принаймні, протягом 25 хвилин. Вперше потривожити Турбаєвського підопічні Едмара змогли аж на 71-й хвилині, коли Чирук стріляв з гострого кута (неточно).

На 75-й же навіть вдалося забити гол внаслідок дальнього удару Габелка та добивання від Жичикова – втім, останній перебував у офсайді. На 85-й з дистанції бахнув Дмитренко, однак це було вже зовсім невдало. Ось і вся гострота з боку "жовто-синіх".

Зоря ж тиснула, тиснула, тиснула... а до моментів справа не доходила. Навіть зачепитись за м'яч на чужій третині виходило рідко. За весь другий тайм вдалося створити тільки один небезпечний епізод – це новачок Венделл замкнув подачу з правого флангу, пробивши головою в дальній кут. Повз ворота.

Переломити хід зустрічі "чорно-білим" так і не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував перемогу Металіста 1925. Валерій Кривенцов стартує з фіаско. Вже у четвер його команда розпочне виступи в Лізі конференцій.

Харків'яни набирають 10 очок і піднялись аж на п'яту позицію в УПЛ, в той час як Зоря з п'ятьма заліковими балами залишилась дванадцятою. За підсумками туру луганці з великою ймовірністю опустяться у зону вильоту.

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