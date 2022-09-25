Первый тайм сложился для Львова очень неудачно. Олегу Дулубу пришлось делать две вынужденные замены, а незадолго до перерыва его команда еще и в меньшинстве осталась. Михаил Шишка, который вышел вместо Богдана Мишенко, за 30 минут успел получить две желтые карточки.

Львов в компенсированное время вырвал победу над Минаем, играя в меньшинстве и потеряв двух игроков из-за травм

Следовательно, Минай получил численное преимущество, но так и не сумел им воспользоваться. Гости не пропустили ни до перерыва, ни во втором тайме, а уже в компенсированное время Александр Васильев вырвал для Львова дебютную победу в нынешнем сезоне. Теперь у обеих команд по 4 очка и место в середине турнирной таблицы.