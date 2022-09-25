Львів не встиг зібрати повноцінну заявку до виїзного матчу з Минаєм у 1-му турі, тож його перенесли на кінець вересня. До того часу команди провели по три матчі, не продемонструвавши чогось неймовірного. Втім, у закарпатців було вже 4 очки в активі, а от галичани набрали тільки одне.

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Підопічні Олега Дулуба критично потребували перемоги, однак перший тайм завершився катастрофічно. Вже на 9-й хвилині через травму довелося замінити Мишенка, а на 27-й пошкодження отримав Бугай – їх замінили Шишка й Ременяк відповідно. Втім, Шишка на полі довго не пробув, отримавши дві жовті картки на 37-й та 39-й хвилинах. Львів залишився у меншості.

На щастя для "містян", відправитись відпочивати вдалося за нулів на табло. До перерви команди провели лишень по два удари, хоча без гольових моментів не обійшлося. Гості мали вихід Бугая практично віч-на-віч – Пеньков парирував його постріл, а нападник в цьому епізоді отримав травму. Минай міг забити на 44-й хвилині після подачі зі стандарту, з якої Горін пробив повз праву стійку. От і вся гострота.

Другий тайм мало відрізнявся від першого. У галичан навіть міг зламатись ще один футболіст (Крушинський), однак обійшлося. Моментів теж виникало обмаль.

Закарпатці на 52-й хвилині могли забивати внаслідок подачі Твердохліба на дальню стійку (Кулієв з близької відстані замкнув неточно), а на 72-й удар Хахльова з входу в штрафний потягнув Пономар. Львів же огризнувся пострілом Ременяка з відскоку метрів з 18-ти – Пеньков дістав м'яч з-під поперечки. От і всі моменти в основний час. Дебютний вихід Селезньова в сезоні на 84-й хвилині ніяк атакам "лисиць" не допомагав.

Все йшло до нульової нічиєї, однак на 1-й компенсованій хвилині "містяни" несподівано вирвались уперед – це Васильєв отримав скидку на дальню стійку після подачі зі стандарту, після чого пробив у ближню дев'ятку. 0:1! Володимир Шаран від розпачу аж засміявся.

Щоправда, ще через дві хвилини його підопічні могли зрівняти рахунок завдяки закиданню на Селезньова. Євген поставив корпус, а м'яч відскочив на Кулієва. Той стріляв у практично порожні ворота, але під тиском двох захисників не влучив. Господарі вимагали пенальті, але фолу там не було. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Львова.

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