Кубок Лібертадорес, груповий раунд

Ньюбленсе – Расінг – 0:2

Голи: Рохас, 16, Герреро, 54

В першому матчі Кубка Лібертадорес зустрічалися чилійський Ньюбленсе, який вперше грає на турнірі, та аргентинський Расінг. Матч видався захопливим і відкритим. Обидві команди мали безліч гольових моментів, але краще скористалися своїми нагодами саме гравці Расінга. У підсумку аргентинський клуб святкував перемогу та взяття перших трьох очок на груповому раунді. Рахунок у матчі відкрив півзахисник Матіас Рохас, забивши з 66 метрів. Другий м'яч записав у свій актив Герреро.

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Нагадаємо, що Расінг та Ньюбленсе представники групи А. Наразі аргентинська команда очолює турнірну таблицю, а чилійці посідають останнє місце.

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