Кубок Либертадорес, групповой раунд

Ньюбленс – Рассинг – 0:2

Голы: Рохас, 16, Герреро, 54

В первом матче Кубка Либертадорес встречались впервые играющий на турнире чилийский Ньюбленсе и аргентинский Расинг. Матч показался увлекательным и открытым. Обе команды имели множество голевых моментов, но лучше воспользовались своими возможностями именно игроки Расинга. В итоге аргентинский клуб праздновал победу и взятие первых трех очков на групповом раунде. Счет в матче открыл полузащитник Матиас Рохас, забив с 66 метров. Второй мяч записал в свой актив Герреро.

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Напомним, что Расинг и Ньюбленсе представители группы А. В настоящее время аргентинская команда возглавляет турнирную таблицу, а чилийцы занимают последнее место.

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