У суботу, 29 серпня, проходять матчі першого попереднього етапу Кубка України 2020/21. Рахунок і огляд матчів – на "Футбол 24".

Кубок України 2020/21. Перший попередній етап

Перемога – Кремінь – 0:2

Голи: Фернандо, 56 (пен), Куліш, 81

Метал – ВПК-Агро – 1:3

Голи: Демченко, 17 – Ляшенко, 31, Кіча, 37, Логінов, 56

Нереалізований пенальті: Демченко, 69

Нікополь – Кристал – 1:3

Голи: Омельченко, 86 – Семенина, 7 (пен), Малиш, 22, Гливий, 89

Альянс – Металіст 1925 – початок о 17:00

Балкани – Миколаїв – початок о 17:00

Вікторія – Яруд – початок о 17:00

Енергія – Чорноморець – початок о 17:00

Нива В – Чернігів – неявка гостей

Поділля – Прикарпаття – початок о 17:00

Рубікон – Діназ – початок о 17:00

Ужгород – Буковина – початок о 17:00

Програму ігрового дня відкрили Перемога та Кремінь. Олександр Головко здобув першу перемогу в статусі тренера кременчуцької команди. Перемогу гостям принесли голи бразильця Фернандо з пенальті та Станіслава Куліша. Останній вдало вийшов на заміну та влучним ударом головою встановив остаточний підсумко матчу. 2:0 – Кремінь йде далі.

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Новостворений Метал з Русланом Фоміним, Данилом Каневцевим, Віталієм Федорівим програв свій дебютний офіційний матч. Харків'яни поступилися ВПК-Агро з рахунком 1:3. Підопічні Олександра Кучера відкрили рахунок на 17-й хвилині, але команда з Магдалинівки відповіла трьома влучними ударами і вирвала путівку в другий попередній етап турніру. Метал мав шанс скоротити відставання, але Єгор Демченко з пенальті пробив у поперечину.

Кристал впевнено пройшов Нікополь. Гості забили двічі ще до екватора першого тайму, а під завісу поєдинку команди обмінялися голами. 3:1 – Нікополь завершив виступи в Кубку України.

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