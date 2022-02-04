Житомиряни зуміли вирвати перемогу у іменитішого суперника. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

У стартовому матчі товариського турніру "Зимовий Кубок" зійшлись Полісся та Верес. Представник елітного дивізіону доволі швидко вийшов вперед завдяки брудній грі суперника – Гончаренко з пенальті вивів команду Юрія Вірта вперед.

Полісся здійснило камбек у матчі проти Вереса – дебют Усика міг завершитись голом

В середині першого тайму представник Першої ліги відігрався: навіс з правого флангу викликав хаос біля воріт Вереса і Шастал влучним ударом відновив статус-кво.

По перерві Полісся продовжило нагнітати і зуміло забити вдруге: Янаков ювелірно виконав штрафний у ближню дев'ятку – без шансів для голкіпера.

На останні 15 хвилин Юрій Калітвінцев випустив Олександра Усика. Зірковий боксер мав шанс увійти в історію першим голом, але промазав по м'ячу з вигідної позиції. Як наслідок, вольова перемога Полісся.

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