Прес-служба УАФ на своєму YouTube-каналі опублікувала відеозвернення гравців збірної України до співвітчизників. Участь у зйомці взяли: Олександр Зінченко, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Віталій Миколенко, Артем Довбик, Єгор Ярмолюк, Георгій Судаков та Руслан Нещерет.

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"Друзі! 2023-й навчив нас тримати удар і крок за кроком виборювати у ворога своє. Він навчив нас, що недостатньо просто вірити у перемогу. Для перемоги потрібні щоденні зусилля кожного українця. На футбольному полі і поза ним ми завжди пам'ятаємо та вболіваємо за воїнів, які зараз на полі бою.

2023-й рік продовжив відродження українського футболу в умовах війни і проти війни. Через футбол ми доносимо світу правду про величезну ціну, яку платить наш народ за незалежність України. Через футбол ми допомагаємо захисникам України, завдяки яким ми можемо грати у футбол навіть під час війни.

Нам важливо зберегти і примножити нашу силу і єдність у новому 2024 році. Важливо разом боротися і йти до перемоги. Мирного неба і здійснення мрій у новому році. З Новим роком! Слава Україні! Героям слава!" – йдеться у зверненні.