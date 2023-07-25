Кілька тижнів тому аргентинець приєднався до клубу Девіда Бекхема. Перший матч у футболці Інтер Маямі Лео Мессі зіграв проти Крус Асуль у Кубку ліг.

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Як повідомляє TyC Sports, дебют нападника став найпопулярнішим футбольним матчем усіх часів у США. За підрахунками за аргентинцем спостерігали 12,5 мільйона глядачів, не враховуючи фанатів, які стежили за ним через свої комп'ютери, мобільні телефони чи планшети через неофіційні посилання. Зазначається, що ця гра виявилася більш жаданою, ніж фінальна серія НБА у 2022 році. Зустріч Бостона та Голден Стейт у середньому дивилися 12,4 млн людей.

Нагадаємо, що в дебютному матчі за Інтер Маямі Ліонель Мессі забив прямим ударом зі штрафного і приніс своїй команді перемогу.

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