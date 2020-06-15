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Ребров зарядив гравців Ференцвароша на найближчий матч, який може стати "золотим"

21:48 822 Читать на русском
Ребров зарядив гравців Ференцвароша на найближчий матч, який може стати "золотим"
Сергій Ребров / Сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров додав мотивації підопічним, які повинні перемогти Гонвед у найближчому турі для здобуття чемпіонства.

"Завжди складно грати проти Гонведа, особливо в гостях. Суперник здобув кілька очок в останніх турах, що додало їм впевненості.

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Ми знаємо, що нам потрібен тільки хороший матч і кілька якісних моментів для досягнення нашої мети, тому вівторок буде для нас надзвичайно важливим, нам потрібно зосередитися. Ми готові до цього матчу, всі в команді знають, що стоятиме на кону у вівторок", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Команда українського фахівця зустрінеться з Гонведом 16 червня, початок о 22:05 за Києвом. Якщо "фраді" переможе, то забезпечить собі другий титул чемпіона Угорщини поспіль, незалежно від матчу прямого конкурента – Фехервара.

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Теги
Українці за кордоном Світ Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Ференцварош Ференцварош Гонвед Гонвед
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