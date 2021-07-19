Форвард Роман Дебелко покинув Шахтар, повідомляє офіційний сайт солігорського клубу.

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Причини відходу 27-річного гравця не повідомляються.

Нагадаємо, Дебелко приєднався до команди Романа Григорчука 15 січня 2021 року у статусі вільного агента, однак терміни контракту не розголошувались. За цей час провів за білоруський клуб 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і встиг завоювати Суперкубок Білорусі-2021. Transfermarkt оцінює українця у 250 тисяч євро.

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