Форвард Роман Дебелко покинул Шахтер, сообщает официальный сайт солигорского клуба.

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Причины ухода 27-летнего игрока не сообщаются.

Напомним, Дебелко присоединился к команде Романа Григорчука 15 января 2021 года в статусе свободного агента, однако сроки контракта не разглашались. За это время провел за белорусский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и успел завоевать Суперкубок Беларуси-2021. Transfermarkt оценивает украинца в 250 тысяч евро.

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