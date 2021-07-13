Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Лінкольн Ред Імпс – Фола – 5:0 (перший матч – 2:2)

Голи: Де Барр, 19, 73, Вокер, 39, 68 (обидва – пенальті), Ронан, 58

Вилучення: Ен, 65 (Ф)

Рига – Мальме – 1:1 (0:1)

Голи: Пауревіч, 57 – Чолак, 33

Хіберніанс – Флора – 0:3 (0:2)

Голи: Зеньов, 25, Саппінен, 33, Рейнкорт, 87

Шериф – Теута – 1:0 (4:0)

Гол: А. Траоре, 6

Мура – Шкендія – 5:0 (1:0)

Голи: Бобічанец, 25, 45+1, Клепач, 55, 87, Коус, 64

Вилучення: Крівак, 42 (Ш, друга жовта картка)

Пріштіна – Ференцварош – 1:3 (0:3)

Голи: Хоті, 67 – Узуні, 49, 80, 86

Перша несподіванка ігрового дня трапилася у карликовому Гібралтарі. Місцеві "червоні чорти" після виїзної нічиєї несподівано легко розтрощили чемпіона Люксембургу. Лінкольн зусиллями Де Барра та Вокера забив двічі ще до перерви. У другій же половині спершу Ронан довів рахунок до розгромного, а Вокер вдруге реалізував одинадцятиметровий після вилучення Ена. Добив Фолу Де Барр – хавбек оформив дубль після передачі Гомеса.

У латвійській столиці команди розійшлися "хорватським" миром. За гостей зі Швеції у першому таймі забив Чолак. Після перерви за рижан забив його співвітчизник Пауревіч. Більше Рига і Мальме не забивали. Враховуючи мінімальну перемогу шведів удома, до наступної стадії виходять саме скандинави.

Зате інший балтійський чемпіон – естонська Флора – зі щитом повертається з Мальти. Старт звитязі дав екс-форвард львівських Карпат Сергій Зеньов. Він забив після пасу Саппінена, який згодом подвоїв перевагу Флори. Розгромним рахунок став під завісу поєдинку. Це Рейнкорту вистачило й 20 хвилин перебування на полі, щоб поповнити список голеадорів. Далі впевнено йде Флора.

Молдовський Шериф під керівництвом Юрія Вернидуб швидко вбив інтригу в протистоянні з Теутою. Албанці мали примарні шанси після домашніх 0:3, а тут ще й пропустили в гостях у дебюті. Адама Траоре скористався пасом Себастьєна Тілля (старшого брата хавбека Ворскли) вже на 6-й хвилині. Тираспольці могли повторити попередній розгром, завдали майже півтора десятка ударів, але задовольнилися мінімальною перемогою і путівкою у наступний раунд.

Успішним вечір став і для українців Ференцвароша. Угорський гранд навіть без Реброва не мав проблем із чемпіоном Косова. "Фраді", в старті яких з'явився Ігор Харатін (Олександр Зубков вийшов на заміну), матеріалізували свою перевагу в голи вже по перерві. Солював Мірто Узуні. Албанець оформив хет-трик за 37 хвилин, а Пріштіна одним голом у відповідь лише уникла розгрому.