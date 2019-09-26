Де Йонг зізнався, де продовжив би кар’єру, якби не перейшов у Барселону

Півзахисник збірної Нідерландів та іспанської Барселони Френкі де Йонг розповів про свої клубні вподобання і поділився подробицями прийняття свого рішення на користь каталонського клубу.

"Куди б я перейшов, якби не опинився в Барселоні? Зараз мені важко щось сказати. Скоріше за все це були б ПСЖ або Манчестер Сіті.

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Чи могли ПСЖ або Сіті "перебити" фінансові умови каталонців? Неправильно говорити про гроші. Справа була не в них. Клуби ніколи не обговорювали зі мною гроші на переговорах, цим питанням займався мій агент. Найважливішим було те, як грала Барселона і які у неї були плани на мене. Коли в Барселоні мені сказали, що бачили мою гру в Аяксі, розповіли яким бачать майбутнє команди і мою роль у ньому – вони дійсно переконали мене. Я порадився зі своєю сім'єю, агентом і ми вибрали Барселону. Лише після цього мій агент прибув сюди для ведення переговорів.

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Коли Йохан Кройф перейшов у Барселону, він викликав у голландців багато почуттів до каталонського клубу. Голландці люблять дивитися хороший футбол, насолоджуватися якісною грою, а Барселона завжди грала добре. Мені дійсно комфортно тут, неважливо, на якій позиції я граю. Я щасливий робити це у будь-якому місці в центрі поля з такими гравцями і тими якостями, якими вони володіють", – цитує Де Йонга El Periodico.

Нагадаємо, де Йонг перейшов у Барселону минулого літа. Каталонці заплатили Аяксу за трансфер футболіста 75 млн євро.

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