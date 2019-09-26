Де Йонг признался, где продолжил бы карьеру, если бы не перешел в Барселону

Полузащитник сборной Нидерландов и испанской Барселоны Фрэнки де Йонг рассказал о своих клубных пристрастиях и поделился подробностями принятия своего решения в пользу каталонского клуба.

"Куда бы я перешел, если бы не оказался в Барселоне? Сейчас мне трудно что-то сказать. Скорее всего это были бы ПСЖ или Манчестер Сити.

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Могли ли ПСЖ или Сити "перебить" финансовые условия каталонцев? Неправильно говорить о деньгах. Дело было не в них. Клубы никогда не обсуждали со мной деньги на переговорах, этим вопросом занимался мой агент. Важным было то, как играла Барселона и какие у нее были планы на меня. Когда в Барселоне мне сказали, что видели мою игру в Аяксе, рассказали каким видят будущее команды и мою роль в нем – они действительно убедили меня. Я посоветовался со своей семьей, агентом и мы выбрали Барселону. Только после этого мой агент прибыл сюда для ведения переговоров.

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Когда Йохан Кройф перешел в Барселону, он вызвал у голландцев много чувств к каталонскому клубу. Голландцы любят смотреть хороший футбол, наслаждаться качественной игрой, а Барселона всегда играла хорошо. Мне действительно комфортно здесь, неважно, на какой позиции я играю. Я счастлив делать это в любом месте в центре поля с такими игроками и теми качествами, которыми они обладают", – цитирует Де Йонга El Periodico.

Напомним, де Йонг перешел в Барселону прошлым летом. Каталонцы заплатили Аяксу за трансфер футболиста 75 млн евро.

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