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Де Йонг: Лише я винен, якщо погано граю за Барселону

21:37 409 Читать на русском
Де Йонг: Лише я винен, якщо погано граю за Барселону
Френкі де Йонг / ESPN

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг розповів про свою адаптацію до нового клубу.

"У мене проста позиція на полі, і в наступних матчах я буду грати ще краще. Мені потрібно адаптуватися, ми вже обговорювали з Вальверде футбольні питання, дивилися відео. Тренер не повинен питати мене, де мені зручніше грати, оскільки він тренер, вирішувати йому.

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В Аяксі і збірній я грав в центрі півзахисту, але все було інакше, тому що там ми грали з двома опорниками. Проти Бетіса і Осасуни я грав вище, і якщо у мене не вийшло зіграти добре, це виключно моя вина. Люди почали сперечатися про мою позицію, розмірковуючи, чи повинен я грати тут або там, але це здається божевіллям", – поділився де Йонг в коментарі ElPeriodico.

Відзначимо, що де Йонг перейшов у Барселону минулого літа і встиг провести 5 матчів у складі каталонців, записавши до свого активу гол та гольову передачу.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Френкі де Йонг Френкі де Йонг Трансфери Барселони
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