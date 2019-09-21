Де Йонг: Лише я винен, якщо погано граю за Барселону

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг розповів про свою адаптацію до нового клубу.

"У мене проста позиція на полі, і в наступних матчах я буду грати ще краще. Мені потрібно адаптуватися, ми вже обговорювали з Вальверде футбольні питання, дивилися відео. Тренер не повинен питати мене, де мені зручніше грати, оскільки він тренер, вирішувати йому.

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду

В Аяксі і збірній я грав в центрі півзахисту, але все було інакше, тому що там ми грали з двома опорниками. Проти Бетіса і Осасуни я грав вище, і якщо у мене не вийшло зіграти добре, це виключно моя вина. Люди почали сперечатися про мою позицію, розмірковуючи, чи повинен я грати тут або там, але це здається божевіллям", – поділився де Йонг в коментарі ElPeriodico.

Відзначимо, що де Йонг перейшов у Барселону минулого літа і встиг провести 5 матчів у складі каталонців, записавши до свого активу гол та гольову передачу.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси