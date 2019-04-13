Де Томас стане підміною Бензема в Реалі за однієї умови

Нападник Райо Вальєкано Рауль Де Томас, права на якого належать мадридському Реала, може отримати шанс закріпитися у складі "галактікос".

24-річний форвард може стати підміною Каріму Бензема в наступному сезоні. Про це повідомляє AS.

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Де Томас повернеться в Реал, якщо мадридці в літнє трансферне вікно не підпишуть зіркового форварда. Саме іспанця у ролі дублера Бензема бачить головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан.

У сезоні 2018/19 Рауль Де Томас провів 28 матчів у Ла Лізі, в яких забив 13 м'ячів. Цей сезон вже другий для нападника в оренді за Райо Вальєкано. У березні він потрапив до розширеного списку гравців збірної Іспанії на матчі кваліфікації до Євро-2020, але в остаточну заявку команди Луїса Енріке не потрапив.