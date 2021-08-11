Вінгер Карлос Де Пена прагне піти з Динамо. Є одразу три варіанти продовження кар'єри на Апеннінах.

Контракт 29-річного уругвайця розрахований до кінця цього року, але він рішуче налаштований покинути столицю України та категорично відмовився продовжувати контракт з "біло-синіми"

Де Пена розпочав роботу з новим агентством на тлі чуток про відхід з Динамо

Як інформує Calciomercato, кияни ще можуть заробити на трансфері Де Пени влітку. Зараз у його послугах зацікавлені Фіорентина, Верона і Кальярі. Всі колективи готові підписати контракт з Карлосом на три роки із зарплатнею приблизно 1 мільйон євро.

Динамо ж легко відпустить уругвайця за 3-4 млн у будь-який із вищезгаданих клубів. Зауважимо, що ще рік тому кияни вимагали за свого вінгера 12-15 мільйонів.

К слова, Динамо підписало Карлоса Де Пену у 2019 році на правах вільного агента. У цьому сезоні він провів вже два матчі в Прем'єр-лізі, але результативними діями не відзначався.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери