Відтепер інтереси уругвайського легіонера Динамо Карлоса Де Пени представлятиме компанія Ebenet Agency.

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Агентство спеціалізується на роботі із гравцями з Південної Америки. Чинний контракт 29-річного уругвайця з киянами розрахований до завершення 2021-го. Карлос раніше натякав, що не планує продовжувати співпрацю з "біло-синіми".

Нагадаємо, Динамо підписало Де Пену у 2019 році на правах вільного агента. У минулому сезоні УПЛ Карлос провів 19 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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