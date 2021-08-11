Вингер Карлос Де Пена стремится уйти из Динамо. Есть сразу три варианта продолжения карьеры на Апеннинах.

Контракт 29-летнего уругвайца рассчитан до конца этого года, но он решительно настроен покинуть столицу Украины и категорически отказался продлевать контракт с "бело-синими"

Де Пена начал работу с новым агентством на фоне слухов об уходе из Динамо

Как информирует Calciomercato, киевляне еще могут заработать на трансфере Де Пены летом. Сейчас в его услугах заинтересованы Фиорентина, Верона и Кальяри. Все коллективы готовы подписать контракт с Карлосом на три года с зарплатой примерно 1 млн евро.

Динамо же легко отпустит уругвайца за 3-4 млн в любой из вышеупомянутых клубов. Интересно, что еще год назад киевляне требовали за своего вингера 12-15 миллионов.

Напомним, Динамо подписало Карлоса Де Пену в 2019 году на правах свободного агента. В этом сезоне он провел уже два матча в Премьер-лиге, но результативными действиями не отличался.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери