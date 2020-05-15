Де Пена зізнався, коли завершить кар'єру

Хавбек Динамо Карлос Де Пена не збирається скоро зав'язувати із виступами на професіональному рівні.

"Планую грати до 40 років і поки не думаю багато про майбутнє. Зараз я – футболіст, і насолоджуюся своїм часом тут.

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Моя мрія – грати у футбол. А вже після завершення кар'єри подивимося. Може, я захочу стати тренером, може, скаутом. Поки не знаю. Але в майбутньому, можливо, я зможу рекомендувати уругвайських або інших латиноамериканських гравців Динамо", – зізнався Де Пена у інтерв'ю офіційному сайту киян.

Додамо, що 28-річний уругваєць провів у складі Динамо 27 поєдинків в поточному сезоні, відзначившись 5 голами і 4 асистами. Його угода з київським клубом розрахована до кінця 2021-го.

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