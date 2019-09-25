Де Пена відверто розповів про свої стосунки з гравцями Шахтаря

Півзахисник киян Карлос Де Пена зізнався, з ким з футболістів Шахтаря та Динамо заприятелював.

"Ніяких друзів у Шахтарі у мене немає. Я знаю деяких бразильців, тому що граю проти них, але я їм не друг. Однак, якщо побачу їх в ресторані, то, звичайно, скажу "Привіт!".

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Натомість в Динамо у мене багато друзів. Я майже кожен день з ними. Крім того, що вони класні гравці, вони ще й чудові хлопці. У мене дуже хороші стосунки з багатьма з них", – розповів Де Пена YouTube-каналу XSPORT.

Нагадаємо, завдяки дублю у ворота Ворскли 27-річний уругваєць отримав нагороду найкращого гравця 8 туру УПЛ.

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