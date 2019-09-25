Динамо і Шевченко – перше, що чуєш про український футбол в Уругваї, – Де Пена

Україна — 08:00 4341
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Маріуполь – Динамо: анонс матчу УПЛ
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Манчестер Сіті без Зінченка на класі здолав Престон і вийшов до наступного раунду Кубка лігиАнглія — 24 вер 2036
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Маліновський та Соломон серед 50 гравців, які можуть здивувати у цьогорічній Лізі чемпіонів за версією World SoccerЛіга чемпіонів — 24 вер 707
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