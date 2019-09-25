Динамо і Шевченко – перше, що чуєш про український футбол в Уругваї, – Де Пена

Хавбек Динамо Карлос Де Пена розповів про те, як його батьківщина ставиться до українського футболу.

"Про Динамо знають у всьому світі. Це – велика команда. Перше, з чим в Уругваї асоціюється Україна – це Динамо.

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В останні роки Шахтар дуже добре нав'язує боротьбу, але коли говориш про український футбол в Уругваї, то чуєш про Динамо і Шевченка. "Гірники" дуже добре проявляють себе в останні роки, у них хороший склад, але клуб з великою кількістю титулів та історією – Динамо", – розповів Де Пена YouTube-каналу XSPORT.

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Нагадаємо, завдяки дублю у ворота Ворскли 27-річний уругваєць отримав нагороду найкращого гравця 8 туру УПЛ.