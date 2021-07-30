Схоже, в уругвайського легіонера "біло-синіх" Карлоса Де Пени є свої плани щодо продовження кар'єри.

"Контракт Карлоса Де Пени завершується 31 грудня 2021 року. Керівництво клубу запропонувало футболісту нову трирічну угоду.

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Де Пена згоди не дав. Влітку Динамо намагалося продати уругвайця в MLS, але цінник у 2 млн євро не зацікавив потенційних покупців, серед яких найактивнішим був Торонто.

І хоча переговори щодо продовження контракту тривають, є висока ймовірність відходу Карлоса вільним агентом. Мотиви прості – в рази більші підйомні виплати не пов'язаному контрактом гравцеві при переході. І бажання мешкати ближче до дому", – йдеться у публікації Telegram-каналу Динамо Киев Inside.

Нагадаємо, Де Пена приєднався до Динамо у квітні 2019 року у статусі вільного агента.

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