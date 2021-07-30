Похоже, у уругвайского легионера "бело-синих" Карлоса Де Пены есть свои планы относительно продолжения карьеры.

"Контракт Карлоса Де Пены завершается 31 декабря 2021 года. Руководство клуба предложило футболисту новое трехлетнее соглашение.

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Де Пена согласия не дал. Летом Динамо пыталось продать уругвайца в MLS, но ценник в 2 млн евро не заинтересовал потенциальных покупателей, среди которых наиболее активным был Торонто.

И хотя переговоры о продлении контракта продолжаются, высока вероятность ухода Карлоса свободным агентом. Мотивы просты - в разы большие подъёмные выплаты не связанному контрактом игроку при переходе. И желание жить поближе к дому", – говорится в публикации Telegram-канала Динамо Киев Inside.

Напомним, Де Пена присоединился к Динамо в апреле 2019 года в статусе свободного агента.

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