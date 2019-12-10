Де Пена припустив, де може продовжити свою кар’єру

Уругвайський півзахисник київського Динамо Карлос Де Пена поспілкувався з уболівальниками під час зустрічі, яка відбулася на клубному стадіоні киян.

"Мені подобається насолоджуватися грою за Динамо. Для мене це дуже важливий клуб. Може, для вас я просто уругвайський футболіст, який приїхав здалеку, але я намагаюсь дати все, що можу.

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Кожен гравець, який приїжджає в Динамо, намагається вписати своє ім'я в історію клубу. Може, я залишуся тут на багато років, а може, піду в грудні. Футбол непередбачуваний. Зараз я насолоджуюсь тим, що я – гравець Динамо Київ", – цитує Де Пену клубний YouTube-канал.

Нагадаємо, уругвайський півзахисник став гравцем Динамо 10 квітня 2019 року, підписавши контракт з клубом на правах вільного агента.

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