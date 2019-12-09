Вербіч: Якби забив на 93 хвилині, а потім гол скасували – не знаю, що б зробив з арбітром

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч розповів про своє ставлення до системи VAR.

"Я систему VAR не підтримую, тому що якби я забив гол на 93-ій хвилині, а потім його б скасували – я не знаю, що б зробив.

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Я і так не найкращий друг суддів. Просто не підтримую і все. Футбол був би кращий без VAR", – цитує Вербіча клубний YouTube-канал.

Нагадаємо, словенський вінгер киян перейшов у Динамо з Копенгагена у грудні 2017 року, підписавши контракт на п’ять років.

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