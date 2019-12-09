Вербіч: Якби забив на 93 хвилині, а потім гол скасували – не знаю, що б зробив з арбітром

Англія — 22:42 758
-
Ярмоленко через травму пропустив лондонське дербі проти Арсенала
-
Гаттузо узгодив контракт із Наполі, – Ді МарціоІталія — 20:54 1485
-
Фургон на шістьох, обмеження в 500 кілометрів, помилки повністю не зникнуть – як працюватиме VAR в УкраїніУкраїна — 19:46 2109
-
"Зате в нас є Ярмоленко": фани Вест Хема шаленіють від божественного трюку конкурента українця – так завершують кар'єриАнглія — 19:20 8977
-
Шахтар – Аталанта: Ілічіч не допоможе бергамаскам у вирішальному матчі групи Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 18:42 1972