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Вербіч: Якби забив на 93 хвилині, а потім гол скасували – не знаю, що б зробив з арбітром

23:08 88 Читать на русском
Вербіч: Якби забив на 93 хвилині, а потім гол скасували – не знаю, що б зробив з арбітром
Беньямін Вербіч / Фото з відкритих джерел

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч розповів про своє ставлення до системи VAR.

"Я систему VAR не підтримую, тому що якби я забив гол на 93-ій хвилині, а потім його б скасували – я не знаю, що б зробив.

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Я і так не найкращий друг суддів. Просто не підтримую і все. Футбол був би кращий без VAR", – цитує Вербіча клубний YouTube-канал.

Нагадаємо, словенський вінгер киян перейшов у Динамо з Копенгагена у грудні 2017 року, підписавши контракт на п’ять років.

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Відеопомічник арбітра Відеоасистент арбітра (VAR) Відеоновини Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Динамо Динамо
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